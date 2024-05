CBF suspende duas rodadas do Brasileirão após pedido de 15 clubes

A entidade ainda prestou solidariedade ao Rio Grande do Sul "ressaltando que está empreendendo todos os esforços, no âmbito nacional e internacional, que estão ao seu alcance para colaborar com o povo gaúcho".

Classificação e jogos Brasileirão

Gaúchos já estavam sem jogar

A CBF já havia oficializado na semana passada o adiamento dos jogos dos times do Rio Grande do Sul, seja como mandantes ou visitantes, em suas competições até o dia 27 de maio.

Três clubes gaúchos disputam a Série A: Grêmio, Inter e Juventude. A dupla Gre-Nal foi atingida em cheio pelas enchentes na capital gaúcha e imediações. Ambos sofreram com alagamentos em seus Centros de Treinamentos e estádios.

Na semana passada, a Conmebol adiou os jogos de Grêmio e Inter pela Libertadores e Sul-Americana. Depois, as partidas foram remarcadas para os dias 4 e 8 de junho. O Grêmio encara Huachipato na primeira data e Estudiantes na segunda, pela Libertadores, enquanto o Internacional enfrenta o Real Tomayapo no dia 4 e Delfín no dia 8, pela Sul-Americana.

Veja nota da CBF

Nos últimos dias, o Brasil se viu radicalmente afetado por uma tragédia ambiental sem precedentes na história, que impactou diretamente milhões de pessoas no Estado do Rio Grande do Sul e, por conseguinte, o futebol praticado no Brasil.