No Fla, Viña lembra promessa sobre Palmeiras: 'Disse o que queriam escutar'

Matias Viña falou com a imprensa pela primeira vez após ser contratado pelo Flamengo. O jogador explicou a declaração em maio de 2023 de que só jogaria pelo Palmeiras se voltasse ao Brasil, além de enaltecer a torcida do clube carioca.

Não mudou nada [opinião sobre só jogar no Palmeiras]. A pergunta que fizeram já se respondia sozinha. Respondi o que queriam escutar. Não gosto de brigar com a imprensa, polêmicas, então fiz o que foi melhor para mim. Organizei com a minha família e essa foi a decisão. O melhor para mim, sempre.