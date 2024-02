Abel critica eficácia e diz que Palmeiras tem tomado gols 'esquisitos'

Abel também apontou que a equipe tem tomado "gols esquisitos" e precisa evoluir defensivamente na temporada. Ele reconheceu que as substituições no final do Dérbi poderiam ter sido melhores, mas também apontou erros de posicionamento e de concentração dos jogadores.

No gol de falta de Rodrigo Garro que empatou o Dérbi, o goleiro Weverton foi criticado por parte da torcida. Abel também chamou atenção à marcação no gol de Yuri Alberto, que iniciou a reação corintiana.

O que disse Abel Ferreira

É difícil explicar o que aconteceu, não tem como explicar a quantidade de gols que criamos, poderíamos ter feito mais e depois sofremos [os gols]. Nosso problema tem sido sofrer gols um bocado esquisitos, temos que melhorar nisso também, assim como melhorar nossa eficácia ofensiva, mas temos que melhorar no aspecto defensivo.

Fizemos uma partida fabulosa até os 87 minutos, mas o resultado de 2 a 2 é o que conta, é que o fica. Estamos tristes, o sentimento é de derrota, mas apesar da tristeza e do empate não posso esquecer do jogo que fizemos. Estamos fazendo gols, mas estamos sofrendo mais gols que o normal, gols esquisitos.