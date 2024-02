'Botamos tudo a perder': Abel admite sentimento de derrota no Dérbi

Abel Ferreira admitiu sentimento de derrota no Palmeiras após o empate por 2 a 2 contra Corinthians no Dérbi. O Verdão jogou melhor e abriu 2 a 0, mas tomou o empate aos 54 minutos do segundo tempo, quando o Timão tinha dois jogadores a menos em campo.

Abel destacou a falta de eficácia do Palmeiras, que desperdiçou chances claras de gol. Ele também reclamou dos gols "esquisitos" que o time tem sofrido e prometeu trabalhar ambos os fatores.

O que disse Abel Ferreira