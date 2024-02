Racismo e xenofobia: violência entre Brasil e Argentina explode no futebol

Brasil e Argentina não se bicam no futebol há mais de um século. Mas essa rivalidade histórica, uma das mais acirradas do mundo, mudou. Uma nova onda de violência tem assustado torcedores e autoridades de ambos os lados.

Racismo e a xenofobia entraram fortes no jogo.

No ano passado, um torcedor do San Lorenzo jogou uma banana em um garoto negro no Morumbi. Apoiadores do River imitaram macacos diante do ônibus do Fluminense em Buenos Aires.