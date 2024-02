Pochettino revela conversa com Thiago Silva após críticas de sua esposa

Mauricio Pochettino, técnico do Chelsea, foi procurado por Thiago Silva para tratar das críticas feitas pela esposa do jogador, Belle Silva, ao clube inglês.

O que aconteceu

Pochettino evitou dar detalhes sobre a conversa com Thiago Silva, mas ressaltou que a relação entre os dois é boa. Após a derrota do Chelsea para o Wolverhampton, Belle pediu por mudanças no clube nas redes sociais.

"Ele veio hoje falar comigo. Não vou contar sobre o que falamos, mas o mais importante é que ele veio falar comigo. Nossa relação é boa, é muito boa. Desde o início, vocês podem ver nas minhas entrevistas coletivas, sobre como falo dele", disse o treinador em entrevista coletiva.