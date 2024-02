MP desconsidera atenuante e pede nove anos de prisão para Daniel Alves

Ela tinha medo de que seu nome saísse nos meios de comunicação. Os policiais precisaram convencê-la a denunciar. Ela apresenta uma lesão física que é compatível com o relato. Ela pediu para sair, ela não queria estar ali. E a nova lei já contempla isso. Esse debate não existe mais.

A própria psicóloga disse que ele estava com as capacidades normais. O atenuante é para casos em que a pessoa não sabe o que está fazendo. As peritas disseram que ele tinha noção do que era bom e do que era ruim. Então esse atenuante não tem aplicação.

Defesa pede absolvição e desqualifica relato de mulher

A advogada de defesa, Inés Guardiola, alegou que a declaração de Daniel Alves foi confirmada por "provas periciais, médicas e vídeo".

Os meios de prova da denunciante são ilegais. Amiga e prima dela apresentam discursos superficiais e evasivos.

Guardiola citou vídeos e disse que a forma como a mulher disse ter entrado na área VIP era mentirosa. Citou, ainda, lapsos de memória da denunciante.