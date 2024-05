Juan brilha, São Paulo vence Águia de Marabá com "time B" e se aproxima das oitavas da Copa do Brasil

No segundo tempo, Erick fez linda jogada individual dentro da área aos seis minutos e bateu colocado, buscando o ângulo e exigindo grande defesa de Axel. No rebote, Michel Araújo completou de primeira, mas o goleiro do Águia de Marabá, mesmo caído no chão, conseguiu fazer outra boa intervenção para evitar o terceiro gol do São Paulo. Na sequência, Michel Araújo continuou lutando pela bola e acabou sendo derrubado por Betão dentro da área. O árbitro não marcou nada, mas o VAR recomendou a revisão do lance. Após analisar a jogada com o auxílio do vídeo, Arthur Gomes Rabelo manteve sua decisão de campo.

Aos 17, porém, não teve jeito. Após jogada ensaiada de escanteio, Moreira recebeu pela linha de fundo e cruzou para trás. Luiz Gustavo ficou com a sobra depois do bate-rebate na defesa do Águia de Marabá e soltou o pé, vendo a bola carimbar o travessão antes de morrer no fundo das redes, ampliando para o Tricolor.

Antes do apito final o técnico Luis Zubeldía ainda deu alguns minutos para o jovem William Gomes, tido como uma das grandes promessas vindas das categorias de base e que até levou perigo à meta rival, mas o São Paulo não conseguiu ampliar ainda mais a boa vantagem construída ao longo do jogo, se conformando com o triunfo por 2 a 1 e voltando para casa mais próximo da classificação às oitavas de final.