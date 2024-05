Corinthians: Augusto diz que saída de Rubão é 'casamento que não deu certo'

Augusto Melo, presidente do Corinthians, tentou, mas não conseguiu evitar respostas sobre a dispensa do diretor Rubão nesta quinta-feira (2).

O que aconteceu

O presidente Augusto Melo disse que a saída de Rubão é um "casamento que não deu certo". O conselheiro Rubens Gomes era o diretor de futebole estatutário.

Em conversa informal com os jornalistas e no início da entrevista coletiva, Augusto disse que "hoje é dia do uniforme". Na sequência, porém, não conseguiu manter o discurso.