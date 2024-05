Brasileirão Feminino: Santos sofre gol no fim, perde para Fluminense e se complica

O Santos perdeu para o Fluminense nesta quinta-feira, por 1 a 0, no Estádio Ulrico Mursa, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro feminino. Mileninha, no final do jogo, marcou o gol da vitória carioca.

Com a derrota, as Sereias da Vila se complicam na competição. A equipe caiu para a na 12ª colocação com sete pontos e seguem sofrendo no torneio.

O Fluminense, que também não atravessa bom momento na temporada, ultrapassou o Santos na tabela. O time carioca ocupa agora a 11ª posição com oito pontos somados.