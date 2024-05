CRB marca no fim e vence Ceará em casa pela Copa do Brasil

Nesta quinta-feira, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), o Ceará perdeu de 1 a 0 para o CRB, por partida válida pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. O gol dos mandantes foi cravado no final da partida, por João Neto.

Agora, para decidir o classificado, Ceará e CRB voltam a se encarar no dia 23 de maio, às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão. A equipe de Maceió, portanto, defende vantagem mínima. Quem avançar às oitavas de final, conhecerá seu próximo adversário por meio de sorteio.

Pela Série B do Campeonato Brasileiro, as equipes se encontram na próxima rodada. Na próxima segunda-feira, na Arena Castelão, às 19h, Ceará e CRB duelam pela terceira rodada do torneio nacional.