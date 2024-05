Zubeldía fala sobre ter poupado titulares e elogia atuação do 'time B': "Não é fácil"

O técnico Luis Zubeldía saiu satisfeito não só com o resultado, mas também com a atuação do São Paulo nesta quinta-feira após a vitória por 3 a 1 sobre o Águia de Marabá, no Mangueirão, em Belém, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil.

O treinador argentino resolveu poupar os principais jogadores do elenco no duelo desta quinta. Calleri, Luciano, Arboleda, Rafael, Alisson, James Rodríguez, Igor Vinícius, entre outros, sequer viajaram para o Pará, permanecendo na capital paulista para descansarem e se prepararem para o próximo compromisso no Campeonato Brasileiro. Desta forma, o Tricolor foi a campo contra o Águia de Marabá com uma formação alternativa, que não possui entrosamento, mas contornou todas as dificuldades para assegurar o bom resultado fora de casa.

"A Copa do Brasil, a Copa Argentina, a Copa do Rei, a Copa da Itália, a Copa da Alemanha, a copa dos países são muito difíceis. São 180 minutos em alguns países, como aqui, em outros é jogo único. Nós, mais que o rival, sabemos que é um torneio muito difícil, mas creio, com todo o respeito ao rival, que fizemos um bom jogo, tivemos o protagonismo em todo momento, tivemos o controle em todo momento, muitas situações de gol, apesar de que necessitamos seguir melhorando. Não é fácil jogar com jogadores que são bons, mas que não vêm jogando juntos muitos jogos", comentou Zubeldía.