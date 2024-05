O São Paulo não precisava de 'ajuda extra' para vencer o Águia de Marabá!

Lance para cartão amarelo.

Mas, vejam como é o futebol...

Foi o time de Marabá que acabou abrindo o placar, cinco minutos depois, um golaço de Wender.

Mas o Tricolor respondeu rapidamente, duas vezes, aos 37 e aos 40 minutos, ambos gols de Juan.

E foi com este 2 a 1, de virada para o São Paulo, que as cortinas do primeiro tempo se fecharam...

Nessa me inspirei em um dos meus ídolos do rádio...