Presidente do Corinthians fala sobre desligamento de Rubão: "É como casamento, tem hora que não dá certo"

"Alba é um diretor excepcional. E temos um executivo atualizado que busca na fonte. Estamos satisfeitos com elenco, comissão e diretoria", completou Augusto.

Saída de Rubão

Na tarde desta quinta-feira, o Corinthians oficializou a saída de Rubão, principal articulador de campanha de Augusto Melo e nome que vinha atuando como diretor de futebol.

Rubão já vinha balançando no cargo há algum tempo. Ele perdeu prestígio com Augusto Melo após a contratação de Fabinho Soldado, executivo de futebol do clube. Além disso, ele ficou mal visto por episódios como as saídas de Lucas Veríssimo e Matías Rojas, e o fato de Matheuzinho treinar com o uniforme do clube sem ter assinado contrato.

De lado, ele ainda entrou em conflito público com o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, e se distanciou de Augusto.

Veja, abaixo, o comunicado publicado pelo Corinthians: