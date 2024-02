Jornal: Gatilhos podem dobrar valor e dar R$ 325 mi ao Athletico por Roque

Se o brasileiro for finalista na disputa do prêmio 'The Best', da Fifa, até 2031, mais 5 milhões de euros são pagos em gatilhos (R$ 26,7 milhões na cotação atual). Por fim, um milhão de euros de bônus caso Roque vença a disputa e seja eleito melhor jogador do mundo.

O total em gatilhos mais que dobra o valor inicial que está sendo pago e eleva preço total de Roque para R$ 325 milhões.