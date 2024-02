Auxiliar do Corinthians aguarda António Oliveira: 'Peça importante'

Pedido de pênalti em Maycon: "No momento tinha muita gente na minha minha frente, mas é um lance duvidoso, valeria uma ida ao VAR para tirar duvida. Mas é interpretativo, infelizmente não foi ao nosso favor. Lógico que, se fosse pênalti, nos ajudaria, mas não mexeu com nosso mental para o jogo. Continuamos, principalmente no 2º tempo, empurrando, mas infelizmente nossa bola não entrou".

Buscar reação: "Trabalhei muito o mental, a confiança. É difícil jogar no Corinthians, difícil ter cinco derrotas no Corinthians, nunca vamos nos acostumar. É inadmissível, não aceitamos. Esse é o sentimento do vestiário. Vamos dar a volta por cima e vai ter que ser contra a Portuguesa, no domingo".

Zona do rebaixamento no Paulistão: "Não pode enganar o torcedor, que estamos pensando no titulo. Hoje a realidade é tirar o Corinthians da zona do rebaixamento. Se depois conseguirmos embalar vitórias e vislumbrar classificação, com certeza vai, mas no momento o foco é tirar dessa situação, que é inadmissível".

Pressão no elenco: "Não tem tempo de respirar, de treinar. Psicológico é complicado, o tempo todo com a faca no pescoço. O ano nem começou e já estamos com cinco derrotas, e brigando para não cair no Paulista. Atleta é ser humano, sente a pressão também. Nosso maior desafio é blindar esses atletas. Não esconder o sentimento de indignação, todo do vestiário ficaram indignados com a derrota, não merecíamos, mas tem que transformar em motivação para dar resposta no domingo".

Reformulação do elenco: "Futebol não tem segredo. Tivemos apenas duas semanas de pré-temporada. Diferentemente do nossos rivais, tivemos que desmontar o elenco, saíram 12, chegaram alguns, mas tivemos uma perda maior que o ganho. Formar uma equipe vencedora, elenco competitivo, não vem da noite para o dia. Nosso calendário é cruel. A maioria das equipes manteve a base e teve contratações pontuais. Estamos em uma reformulação".

Contornar a crise: "Momento agora é de união. Tenho certeza que a torcida cobra, e está certa, mas apoia também, entende o momento da equipe. Para ter uma sequência de confiança, enxergar a luz do túnel, só existe um caminho: ganhar o jogo. Hoje, apesar de o resultado não ser o que queríamos, ganhar ou perder um clássico é uma situação normal. Anormal é perder para o Ituano, Novorizontino, com todo respeito.