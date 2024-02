Santos: João Paulo perde força dentro e fora do vestiário após rebaixamento

Rincón é quem tem chamado a responsabilidade no dia a dia e ganhou o grupo por suas atitudes e postura. O venezuelano, desde o ano passado, tem se posicionado e cobrado disciplina dos companheiros.

O episódio em que João Paulo recusou a faixa de capitão no jogo contra o Fortaleza foi decisivo. O jogo decretou a queda à Série B e o episódio pegou mal na Vila Belmiro.

Na ocasião, Rincón foi substituído e João recusou a faixa. O goleiro, no entanto, retornou do intervalo com a braçadeira.

A atual diretoria do Santos não viu a situação com bons olhos e buscou um goleiro. Tadeu e Marcelo Grohe foram tentativas frustradas, mas havia a intenção de substituí-lo.

Gabriel Brazão, com 23 anos, chega buscando espaço e será observado pelo técnico Fábio Carille. Até então, o Peixe não tinha um segundo goleiro e João era titular absoluto. Brazão foi um pedido do treinador.

