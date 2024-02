Brasil de Ramon não decola e chega para briga por Paris-24 sob desconfiança

Classificada, a seleção não viu a bola e sofreu uma dura derrota por 3 a 1 para a Venezuela. O gol de honra foi aos 45 minutos do segundo tempo, quando o jogo estava definido. O time iniciou a partida com reservas, e Endrick, Marlon Gomes, Khellven e Alexsander entraram na etapa final para tentar diminuir o estrago.

Confio muito nesse grupo, vamos com muita força para a fase final. Conseguimos nosso objetivo no terceiro jogo [classificação]. Isso fez parte do nosso planejamento, mas a gente não gosta de perder, representamos o futebol brasileiro, temos uma responsabilidade muito grande. Talvez tenha nos faltado concentração maior no início do jogo, algo que não pode acontecer numa competição como essa. No vestiário passei muita confiança para os atletas. Todo mundo esta pronto para jogar e ajudar

Ramon Menezes

Mudanças ao longo da competição

Improvisos. O treinador tem promovido mudanças na tentativa de alcançar a evolução planejada. Ele iniciou a competição, por exemplo, com Bruno Gomes entre os volantes, Marquinhos no meio, Guilherme Biro no ataque, e Marlon Gomes de lateral direito, algo que causou estranheza, já que ele é um volante ou meia de origem.

Apostou no trivial. No segundo jogo, colocou Khellven na lateral direita e deslocou Marlon Gomes para o meio de campo. Também barrou Bruno Gomes e Guilherme Biro, promovendo as entradas de Alexsander e Maurício.

Desfalques e testes. Para a terceira partida, perdeu o zagueiro Michel e o lateral esquerdo Kaiki Bruno, que lesionados foram cortados do Pré-Olímpico. Entraram Lucas Fasson e Rikelme, respectivamente.