Jogadores de Cruzeiro e Palmeiras deixam seleção olímpica por lesões

O lateral esquerdo Kaiki Bruno, do Cruzeiro, e o zagueiro Michel, do Palmeiras, foram cortados da seleção brasileira que disputa o Pré-Olímpico por conta de lesões.

O que aconteceu

Kaiki Bruno e Michel foram diagnosticados com lesões na coxa direita, ambas ocorridas no jogo contra a Colômbia, em 26 de janeiro. O lateral sentiu no final da partida e o zagueiro no início.

A dupla não teria tempo hábil de se recuperar para o quadrangular final, segundo o médico da seleção brasileira, Gustavo Dutra.