Jogador da seleção egípcia tenta pirueta, sofre concussão e vira desfalque

Emam Ashour se machucou durante treino da seleção egípcia por um motivo inusitado.

O que aconteceu

Ashour tentou fazer um lance acrobático durante treino ontem (24), e falhou. O atleta caiu de cabeça no gramado. O médico da seleção egípcia Mohamed Abou El-Ela confirmou a informação ao portal KingFut, especializado no futebol do país.

O jogador sofreu lesão na cabeça e concussão, segundo a Federação Egípcia de Futebol. Ashour foi rapidamente levado a um hospital e submetido aos exames necessários. A condição é estável, e ele ficará sob observação médica por 24 horas.