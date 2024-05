Botafogo x Vitória: confira as prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Embalado pela vitória no clássico diante do Flamengo que rendeu a liderança no Campeonato Brasileiro, o Botafogo estreia na Copa do Brasil nesta quinta-feira. O time recebe o Vitória a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. O confronto de volta está previsto para o dia 21 de maio, no Barradão.

Onde assistir: A partida será transmitida pelo Sportv e pelo Premiere.