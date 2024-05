"Sabemos o quanto somos fortes em casa", diz Marquinhos após revés para o Borussia na Champions

Nesta quarta-feira, em jogo válido pela ida da semifinal da Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain visitou o Borussia Dortmund no Signal Iduna Park e foi superado por 1 a 0.

No entanto, o zagueiro Marquinhos afirmou que apesar da derrota, o resultado não foi ruim para a equipe francesa.

"São dois times de torcidas apaixonadas, tanto o Borussia quanto o PSG. Vimos que o nosso torcedor também esteve presente aqui, levando nós para frente. Então já conhecíamos esse ambiente, já viemos aqui, eu já vim outras vezes também, então sabíamos como era. Tínhamos consciência de que era importante segurar desde o começo do jogo, onde a torcida inflama muito e que eles vem fortes, então tínhamos que segurar esse resultado. Conseguimos, apesar de tomarmos um gol no final do primeiro tempo, mas é semifinal de Champions League, 1 a 0, dois grandes times", disse Marquinhos.