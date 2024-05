Palmeiras x Botafogo-SP: veja informações e prováveis escalações do jogo pela 3ª fase da Copa do Brasil

Já o Botafogo-SP vem de dois empates nas primeiras duas rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe de Ribeirão Preto ficou no 1 a 1 com o América-MG e com o Paysandu.

O Pantera já enfrentou o Palmeiras nesta temporada. Os times mediram forças na última rodada do Paulistão, e Abel levou a melhor sobre o compatriota Paulo Gomes. O Alviverde venceu o duelo por 1 a 0, na Arena Barueri, com gol de Rony.

A terceira fase da Copa do Brasil é disputada em dois jogos. Se o Palmeiras vencer o duelo de ida, ficará a um empate de garantir classificação às oitavas de final - não há regra do gol qualificado (fora de casa). O segundo encontro entre eles está marcado para dia 23 de maio (quinta-feira), às 19h, no Estádio Santa Cruz.

FICHA TÉCNICA



PALMEIRAS X BOTAFOGO-SP