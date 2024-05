Águia de Marabá x São Paulo: prováveis escalações, desfalques e mais sobre o duelo

O São Paulo terá o desafio de manter a sequência sem sofrer gols sob o comando de Luis Zubeldía. O time deixou o campo sem ser vazado nos primeiros dois jogos com o treinador argentino à beira do campo, vencendo o Barcelona de Guayaquil, pela Libertadores, no Equador, por 2 a 0, e empatando em 0 a 0 com o Palmeiras, na última segunda-feira, no Morumbis.

O Águia de Marabá, por sua vez, disputará o jogo mais importante da temporada. O time não pôde mandar o duelo com o São Paulo no estádio Zinho Oliveira, em Marabá, pelo fato de a capacidade ser de apenas 5 mil torcedores, não atendendo às exigências da CBF. Por isso, a partida acontecerá no Mangueirão, em Belém.

Os donos da casa vêm de duas derrotas consecutivas na temporada. O Águia de Marabá foi goleado por 4 a 0 pelo Paysandu, no jogo de volta da semifinal do Campeonato Paraense, e perdeu para o River, do Piauí, por 2 a 1, pela primeira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

FICHA TÉCNICA



ÁGUIA DE MARABÁ (PA) X SÃO PAULO

Local: Mangueirão, em Belém (PA)