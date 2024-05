São Paulo é recebido com festa em Belém antes de jogo da Copa do Brasil; veja

O São Paulo desembarcou em Belém, no Pará, no fim da tarde desta quarta-feira para a estreia na Copa do Brasil, que acontece nesta quinta, às 19h30 (de Brasília), contra o Águia de Marabá, no Mangueirão, pela ida da terceira fase do torneio. O elenco foi recebido com festa na chegada ao hotel.

O técnico Luis Zubeldía decidiu preservar alguns de seus titulares para esse jogo visando reduzir o risco de lesão, já que o São Paulo tem lidado com uma dura maratona de partidas nas últimas semanas e que irá continuar ao longo do mês de maio.

Desta forma, a tendência é que o Tricolor entre em campo nesta quinta-feira com uma formação alternativa, contando com atletas que costumam entrar no decorrer das partidas e outros que não têm recebido muitas oportunidades.