Escalação: Zé Rafael participa de último treino e deve reforçar Palmeiras contra o Botafogo-SP

Portanto, a provável escalação do Palmeiras tem: Weverton, Gómez, Luan e Murilo; Mayke, Aníbal Moreno, Richard Ríos (Zé Rafael), Luis Guilherme (Raphael Veiga) e Piquerez; Endrick (Lázaro) e Rony.

As atividades do dia começaram com uma ativação muscular na parte interna da Academia de Futebol. Depois disso, o grupo aperfeiçoou triangulações, construções de jogadas, cruzamentos e finalizações com auxílio de estacas. Ainda houve um recreativo e, por fim, arremates da entrada da área.

O duelo entre Palmeiras e Botafogo-SP está marcado para quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Até a tarde desta quarta, mais de 21 mil ingressos haviam sido vendidos.

Esta fase da Copa do Brasil é disputada em jogos de ida e volta. Não há mais a regra do gol qualificado, portanto, se o empate persistir no placar agregado, a definição será através dos pênaltis. O segundo encontro entre eles acontece no dia 23 de maio (quinta-feira), às 19h, no Estádio Santa Cruz.