Vasco anuncia Pedro Martins como novo executivo de futebol

Pedro Martins já chega ao Vasco com a missão de contratar um novo treinador, depois da recente demissão de Ramón Díaz, realizada no último domingo.

O executivo participou do encontro com torcedores organizados no CT Moacyr Barbosa, na segunda-feira. O grupo, em tom de cobrança, conversou com Pedro Martins, Lucio Barbosa, CEO da SAF, e atletas do elenco.

O Vasco vem de três derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro e, pela próxima rodada, visita o Athletico-PR neste domingo, às 16 horas (de Brasília).