Diniz desconversa sobre novo ato de indisciplina e afastamento de JK no Flu

Após a vitória do Fluminense sobre o Sampaio Corrêa, pela Copa do Brasil, o técnico Fernando Diniz foi questionado sobre o novo afastamento de John Kennedy, mas desconversou. O treinador disse apenas que a diretoria se posicionou de "maneira verdadeira" e que o caso será tratado internamente. O atacante foi retirado do elenco por tempo indeterminado.

Esse assunto, vamos tratar internamente. A diretoria se posicionou da forma que tem que se posicionar, de maneira verdadeira, clara. O resto, vamos tratar internamente Fernando Diniz

O que aconteceu

John Kennedy foi afastado novamente na última terça-feira. Segundo informe do Tricolor, a decisão foi tomada após ele "chegar ao treino com 01h20 de atraso".