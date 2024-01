O Corinthians voltou a negociar com o Toluca, do México, para tentar a contratação do atacante Pedro Raul.

Após fracassar recentemente na contratação por empréstimo, a cúpula alvinegra agora enviou proposta de compra definitiva.

O Toluca já avisou que não aceita negociar o jogador por valores menores do que foi investido para comprá-lo do Vasco em junho de 2023: US$ 5 milhões (cerca R$ 24 milhões).