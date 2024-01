Fluminense anuncia a contratação de David Terans

O Fluminense anunciou a contratação do meia-atacante uruguaio David Terans.

O que aconteceu

O jogador, de 29 anos, assinou com o Tricolor até o fim de 2026. Ele estava no Pachuca, do México.

"Estou muito feliz. Para mim, é um desafio muito grande. Tenho muito a aprender. O estilo de jogo do professor Diniz é diferente e bom para o meu jogo. Então acho que será muito bom e irei aprender muito. Venho para aprender, para desfrutar e ser feliz aqui, e também para ajudar o time nos desafios pela frente", disse, ao site oficial.