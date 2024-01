João Basso recebe proposta da China e pode deixar o Santos

O zagueiro João Basso está na mira do futebol chinês e pode deixar o Santos.

O que aconteceu

O Beijing Gouan, da China, enviou uma proposta de empréstimo com opção de compra com vínculo de um ano ao Santos por João Basso. As conversas estão avançando e o zagueiro pode deixar o Peixe.

Basso está nos planos do técnico Fábio Carille e até foi inscrito no Campeonato Paulista. O Peixe buscou um acordo de redução salarial para reintegrar o atleta e ainda avalia o acordo com os chineses.