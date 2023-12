Fluminense x City: por que final do Mundial de Clubes será na sexta-feira?

Fluminense e Manchester City se enfrentam na final do Mundial de Clubes na tarde desta sexta-feira (22), dia da semana em que o brasileiro não está tão acostumado a ver futebol.

Por que a final é na sexta?

A Arábia Saudita, sede do evento, considera sextas e sábados como dias de um final de semana, diferente do que acontece majoritariamente nos países do ocidente. Domingo, portanto, é o primeiro dia útil para os sauditas.