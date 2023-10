Flu e Corinthians fazem jogo de trocação em empate marcado por golaços

O Corinthians começou com tudo, pressionando a saída de bola do Flu, e inaugurou o placar com toda a classe de Yuri Alberto. Os visitantes fecharam os espaços e podiam ampliar na sequência, mas o camisa 9 corintiano desperdiçou sozinho na pequena área.

O time de Diniz até arrancou o empate e quase virou, mas a reação durou pouco. Lima deixou tudo igual e pouco depois Ganso teve espaço, mas errou na decisão e facilitou a defesa de Cássio.

Marcelo errou no meio de campo e cedeu um contra-ataque mortal. Maycon deixou Yuri Alberto na cara do gol, e o atacante balançou a rede novamente. Parte da torcida ensaiou vaiar o lateral esquerdo, mas a maioria abafou com aplausos.

O Alvinegro paulista manteve a intensidade e fez o terceiro de pênalti em um primeiro tempo dos sonhos. Com nova postura após o tempo livre para treinos, os comandados por Mano frearam o time da casa para construir a vantagem.