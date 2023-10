Vice-líder Bragantino passeia na Vila, vence e deixa o Santos no Z4

O Santos perdeu por 3 a 1 para o Red Bull Bragantino hoje, na Vila Belmiro, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do vice-líder foram marcados por Eduardo Sasha (2) e Eric Ramires. Léo Ortiz (contra) fez o de honra. O Peixe voltou para a zona do rebaixamento com os resultados de ontem na abertura da rodada e permanece por lá.

O Santos começou bem a partida, acertou a trave e teve chances para abrir o placar, mas o Red Bull Bragantino marcou na sua primeira chegada e o jogo se transformou.

Sasha fez o segundo dele ainda no primeiro tempo, e o Bragantino ampliou com Eric Ramires com um minuto de jogo na etapa final. O Santos criou várias chances, mas não aproveitou e não teve forças para reagir, jogando um balde de água fria na torcida que lotou a Vila Belmiro. O gol contra de Léo Ortiz saiu quando não havia mais tempo.