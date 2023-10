Tite fala em preservar DNA do Fla e cita ansiedade em estreia: 'Boca seca'

"O Cruzeiro começou melhor, mais acelerado, marcando domínio e pressão. Não conseguimos ter uma fluência melhor, o campo não permitiu a velocidade maior. Veio bastante agressivo no processo de marcação. Nos primeiros 15 minutos teve um ritmo forte. Fomos nos ajustando e ditando o ritmo. É a característica do Flamengo, que gosta de ter a bola e eu também. Entrar em jogos assim é muito difícil e os quatro que entraram foram verdadeiramente no ritmo do jogo. É muito difícil. Os jogos tem tido níveis de exigência altos. Com exceção do Botafogo, que disparou, os blocos estão disputados. Precisar de todos e todos darem a parcela de contribuição me deixou feliz"

Lesões

"A lesão do David Luiz foi traumática, ele torceu. A do Bruno parece que foi câimbra, então não tem lesão. O DM do Flamengo é de muito alto nível. Quando o atleta machuca lá dentro o problema é do técnico e do preparador porque não quantificou carga o suficiente para que tivesse um bom desempenho. As vezes do atleta que não se cuida. Pode ter esse componente, mas é fundamentalmente nossa como comissão."

Correções em pouco tempo

"Próximo jogo é o nosso pensamento, recuperação. Ficamos felizes pela performance e vitória sim, sempre com serenidade, em paz. É um desafio muito grande pensar no próximo. Era muito mais fácil iniciar o campeonato e eu tinha essa noção. Vai exigir mais de nós essa possibilidade de evoluirmos como trabalho. Nisso estão inseridos os atletas, o aprendizado. Antes eu conhecia só na frete do palco, agora conheço o bastidor. Aos poucos nos entrosando e gerando confiança nas relações"

Era Tite