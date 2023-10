Auxiliar do Palmeiras não nega pior fase na Era Abel e pede família unida

O auxiliar de Abel deixou a coletiva após se incomodar com uma pergunta sobre o ambiente do Palmeiras. A entrevista durou pouco mais de 7 minutos.

Mas o que eu vou responder relativamente a isso é que nos momentos difíceis, nos momentos de turbulência, é quando as famílias têm que estar mais unidas. Essa é minha opinião, é aquilo que eu acho, e é a resposta que vou te dar. Obrigado.

Vitor Castanheira

O que mais ele disse

Duelo tático com o Galo: "A zona mais difícil para nós é quando estamos à procura de espaço. Naturalmente, ele fica reduzido, porque as equipas baixam o bloco. Nós sempre fomos uma equipe objetiva. Muitas vezes, os cruzamentos não são dos melhores, mas vou dizer que não encontramos outras rotas. A falta de clarividência leva a um bocado de precipitação nesses momentos."

Escolha da escalação: "Nós sabemos o que esses jogadores nos podem dar, os próprios torcedores sabem o que esses jogadores já deram. Mas é um momento difícil, é verdade. Mas nós temos que olhar para aquilo que acreditamos que eles nos podem dar e o que já deram. Isso não é insistir, porque quando escolhemos um 11, temos a convicção de que este 11 é o mais preparado para a gente poder ganhar o jogo. É por isso que fazemos as nossas escolhas."

Má fase do time: "Quando os resultados não aparecem, nós (torcedores) vamos questionar essas decisões. Normalmente, quando não se ganha, aquele que não joga às vezes parece melhor. Porque a equipe não ganhou, aí não devia ter jogado este, devia ter jogado aquele. As coisas não são assim que funcionam. E nós não olhamos para esse processo dessa maneira. É verdade que, se olharmos para o time do Palmeiras, para o que estes jogadores já nos mostraram... eles próprios sabem da capacidade. Eu não tenho dúvidas nenhumas disso."