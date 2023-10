Messi, Rodrygo, Santos e mais: veja mensagens de apoio a Neymar após lesão

Um dos grandes companheiros da carreira de Neymar, o atacante Lionel Messi desejou "muita força" para o brasileiro. Eles dividiram os palcos no Barcelona e no PSG.

Rodrygo presenciou a lesão de Neymar durante a derrota brasileira para o Uruguai e deixou seu recado para o seu parceiro de seleção na noite de hoje. "Meu ídolo, mais uma vez aqui pra te desejar forças e dizer que sempre estaremos contigo. Deus está no controle de tudo, vai dar tudo certo. Te amo".

Rodrygo deixou recado enviando forças para Neymar, através do Instagram Imagem: Divulgação/Instagram

O Santos, clube que formou Neymar, enviou forças ao atacante pouco após a divulgação da lesão. "A nação santista está com você mais uma vez, Neymar. Força, Menino da Vila!", publicou o clube.

Thiago Silva fez uma postagem no Instagram com uma mensagem motivacional para o camisa 10. "O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã!".

Zé Love também lamentou a lesão sofrida por Neymar. O atacante é amigo pessoal do astro do Al Hilal, mas também jogou com ele no Santos entre 2010 e 2011.