Conversas não andam, mas Fla aposta em idolatria para manter Bruno Henrique

O Fla admite dois anos, mas não três até o momento. O jogador tem sido irredutível neste sentido.

Bruno Henrique entende que pode se aposentar ao final deste vínculo e, portanto, gostaria de fazê-lo pelo Flamengo.

A ligação emocional é o maior trufo do Rubro-Negro, que sabe que a relação com a torcida pode pesar a favor da equipe. O lado salarial não é mais um entrave significativo, mas o tempo de contrato trava as conversas.

Apesar de confiante, o clube entende que a proposta atual é boa e ainda não admite esticar muito a corda para manter o jogador.

O empresário do jogador se encontrou com a diretoria do Flamengo na última semana, mas ainda não teve acordo.

Ainda não há previsão de nova reunião. As conversas vão seguir. O último encontro serviu para uma aproximação maior entre os dois lado da mesa, vislumbrando um entendimento.