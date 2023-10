Flamengo tem reunião com empresário de Bruno Henrique sobre renovação

O Flamengo quer a permanência de Bruno Henrique, mas sabe que vai precisar de paciência no trâmite com o jogador, um dos símbolos da geração atual.

As conversas vão seguir nas próximas semanas, mas o encontro de hoje serviu para uma aproximação maior entre os dois lado da mesa, vislumbrando um entendimento.

A reunião inicialmente aconteceria no sábado, mas ocorreu no primeiro dia de trabalho do técnico Tite no Ninho do Urubu.

Novo chefe na casa

Tite será consultado sobre renovações no futuro, mas o Fla já definiu que o desejo é pela continuidade da relação com Bruno Henrique.

Há também um otimismo sobre a permanência de Everton Ribeiro, embora as conversas com o empresário do jogador sobre o assunto não tenham se iniciado.