O Palmeiras começou a agir para aproveitar a indefinição do futuro de Bruno Henrique no Flamengo. A equipe alviverde ofereceu ao atacante um contrato de três anos para tentar fechar logo a contratação e evitar o "efeito Tite" no clube carioca.

Como já é de conhecimento no meio do futebol, o novo técnico do Flamengo tem como perfil a gestão de pessoas, a famosa "boa conversa" que poderia ser fundamental para convencer o jogador a aceitar o que o Flamengo oferece para a renovação de contrato.

Hoje existe uma diferença no tempo de contrato que trava o negócio entre Bruno Henrique e Flamengo. O contrato do jogador com o Rubro Negro se encerra no fim do ano e ele já pode assinar um pré-contrato com outra equipe.