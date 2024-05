Vitória e classificação na Libertadores não deixam Zubeldía eufórico: 'É preciso pés no chão'

A vitória por 3 a 1 sobre o Cobresal, nesta quarta-feira, no Chile, e a classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores com duas rodadas de antecedência não deixaram eufórico o técnico Luís Zubeldía com o desempenho do São Paulo.

"É preciso ficar com os pés no chão. Não vou usar superlativos para definir a atuação da equipe. Nossa equipe é séria, concentrada e isso me deixa satisfeito. O importante é que estamos fazendo bem as coisas", disse o treinador em entrevista coletiva.

Zubeldía não se abalou com a possibilidade de ficar algum tempo sem o atacante Calleri, que deixou o campo com dores na panturrilha direita. "O melhor é poder contar com todo o elenco, mas os jogadores precisam saber aproveitar todas as oportunidades. No Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil o tempo é veloz. Quem entra precisa tentar pelo menos manter o nível do time. E os atletas estão fazendo isso."

O técnico gostou do rendimento do time na segunda etapa, quando foram feitas alterações com a entrada principalmente de Nestor, autor do segundo gol, com um belo chute de fora da área. "Resultado foi muito importante", afirmou Zubeldía.

O São Paulo volta a jogar na segunda-feira, às 20 horas, no Morumbi, diante do Fluminense, em duelo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.