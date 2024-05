'É uma loucura': a reação após árbitros levarem 10 minutos para anular gol

A demora de dez minutos para anulação de um gol da LDU foi um dos episódios que chamaram a atenção no jogo contra o Botafogo, pela Libertadores. A interrupção do jogo aconteceu ainda no primeiro tempo, tanto pelo tempo que a cabine do VAR levou até chamar o árbitro central quanto pela discussão diante do monitor, que envolveu até um dos assistentes.

"Obviamente perderam 10 minutos. É uma loucura. Por isso peço publicamente o áudio. Não entendo. Por isso tampouco entendo porque veio o árbitro assistente para falar. Olharam 80 vezes. Vamos pedir os áudios para ver o que foi marcado. Não entendemos. Mas não quero me desculpar com isso", disse Adrián Gabbarini, assistente que atua à beira do campo pela LDU, já que o técnico Josep Alcácer não tem a licença da Conmebol.

"A primeira vez que se vê o árbitro assistente indo lá analisar o impedimento. Mas já está. O segundo gol deles analisaram rápido", citou o lateral Quiñonez.