Nadador Nicolas Albiero faz índice olímpico nos 200m borboleta e garante ida a Paris

O Brasil terá mais um representante nos Jogos de Paris. Nicolas Albiero garantiu a classificação nos 200m borboleta nesta quarta-feira, durante a Seletiva Olímpica de Natação, disputada no Rio de Janeiro. Esta será a estreia do nadador na Seleção Brasileira.

Nicolas é filho do treinador brasileiro Arthur Albiero, radicado em Louisville, nos Estados Unidos. Há mais de um ano, ele escolheu defender as cores do Brasil e mudou para Belo Horizonte para atuar e treinar no Minas Tênis Clube. Nesta quarta-feira, alcançou o índice olímpico nos 200m borboleta com o tempo de 1min55s52.