Mano explica ajustes no time e diz o que esperar do Corinthians após parada

Desafio de voltar ao cargo: "Acredito que todos os treinadores são movidos por desafios, me sinto muito atraído por construir trabalhos, tenho característica de fazer e de saber fazer isso. Já fiz várias vezes, serve como parâmetro e confiança mútua que pode fazer novamente em outras circunstâncias. Os momentos são diferentes, primeiro era de extrema dificuldade, depois quase um fim de ciclo na segunda passagem, o mais vencedor que o clube teve, daí tem outro tipo de comportamento, e agora é um misto dos dois. A gent estabeleceu uma relação muito boa entre torcedor, clube e treinador. Essa relação faz com que tenhamos uma gratidão grande um pelo outro, sempre sou muito respeitado pelo torcedor do Corinthians, mesmo quando estive como adversário. Procuro retribuir esse carinho com uma encarada muito forte quando recebo o convite para estar aqui".

Momentos especiais no clube: "Futebol quase que invariavelmente, os títulos são exceção. Vivendo mais tempo sem conquistá-los do que conquistando. Só ganha um, sempre, e todos trabalham muito para ganhar. Acho que esse foi um momento muito emblemático [despedida no Pacaembu] do que construímos, estava partindo para um desafio gigante que era dirigir a seleção brasileira e o torcedor me incentivou muito naquele momento, que podia partir com a consciência tranquila. Acho que o título da Copa do Brasil [2009] foi importante, o Paulista invicto também, foi o ressurgimento da gente depois de ter saído da Série B, se iniciava um ciclo bem vencedor do Corinthians. Gosto muito do que faço e sinto muito prazer em ver jogadores que depois tiveram carreiras vitoriosas".