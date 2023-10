Tite fala sobre expectativa de estreia no Flamengo: 'Procuro não projetar'

O técnico Tite desconversou ao responder sobre sua expectativa para a estreia no comando do Flamengo. Ele deu a declaração em conversa com a FlaTV.

Para não gastar energia: "Na expectativa procuro não projetar porque se não a gente fica gastando energia em cima, mas faço de cada dia o melhor".

Primeiros contatos: "Primeiro na apresentação, com o conhecimento na parte da manhã dos funcionários, pra gente se familiarizar. No segundo estágio, à tarde, com os atletas. Muitos deles já havíamos convivido e trabalhado juntos, alguns enfrentado em jogos, outros conhecendo, uma garotada conhecendo também".