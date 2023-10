Nikão e mais três: quais jogadores devem voltar para o São Paulo em 2024?

Thiago Couto. Formado na base do São Paulo, o goleiro de 24 anos foi cedido ao Juventude no começo do ano e faz sua primeira temporada como titular em uma equipe profissional. Thiago Couto ficará no Rio Grande do Sul até janeiro, quando volta ao seu time de origem para brigar pela posição com Rafael e Jandrei.

Thiago Couto em ação com a camisa do São Paulo Imagem: VILMAR BANNACH/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Liziero. Lembra dele, torcedor? O jogador de 25 anos chegou a atuar pelo Coritiba, mas acertou com o Yverdon, da Suíça, por empréstimo com opção de compra — os europeus precisam decidir por uma transferência em definitivo até junho do ano que vem e, se não comprarem o brasileiro, ele volta para o Tricolor.

Orejuela. Outro que vai demorar um pouco para retornar é o lateral colombiano, que perdeu espaço após atuações irregulares e acabou cedido ao Independiente Medellín, do seu país de origem. Assim como Liziero, Orejuela ficará longe do Morumbi até, pelo menos, a metade de 2024.

