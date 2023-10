Corinthians goleia Libertad Limpeño e avança em 1º na Libertadores feminina

O Corinthians deslanchou no segundo tempo, goleou o Libertad Limpeño por 5 a 0, no Pascual Guerrero, e confirmou a classificação em 1º no Grupo C da Libertadores feminina.

Vic Albuquerque, Gabi Zanotti, Andressa e Jhenifer e Paulinha fizeram os gols da partida. Todos os tentos saíram após p intervalo.

O Corinthians mantém os 100% de aproveitamento na competição. Já o Liberted Limpeño está eliminado da Libertadores, ficando atrás das Brabas e do Colo-Colo.