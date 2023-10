Casão: Tite vai fazer uma limpa no Flamengo, e Gabigol pode entrar nessa

Walter Casagrande analisou no Cartão Vermelho que Gabigol precisa recuperar seu melhor futebol se quiser espaço com Tite no Flamengo. Na avaliação do colunista do UOL, o atacante e ídolo rubro-negro perdeu o foco na carreira de atleta.

'Gabigol pode entrar na limpa do Tite no Flamengo': "Ele vai fazer uma limpeza. Para o Tite aceitar, não foi só dinheiro, demorou um pouquinho por causa do jogo do Corinthians, tenho certeza que pesou ele estrear lá, ele deu uma segurada e foi negociando, mas foi também ele ter carta-branca para limpar o elenco, contratar jogadores que ele quer e fazer outro time para o ano que vem. Nessa carta-branca, acho que o Gabriel entra fácil na lista de não querer mais, a não ser que o Gabriel comece a jogar e fazer gols nas próximas rodadas. Mas não sei nem se vai jogar, está fora de forma, está desinteressado, está totalmente dividido, eu até escrevi uma coluna hoje e minha manchete é: o Gabriel é um ótimo jogador, mas o Lil Gabi não canta nada.

'Lil Gabi veio porque o Gabriel jogador fazia gol': "O Gabriel tem que entender que o Lil Gabi não canta nada, mas o Gabriel é bom jogador, tudo que ele tem na vida não foi o Lil Gabi que deu para ele, foi o Gabriel jogador, o Lil Gabi veio porque o Gabriel jogador fazia gol. Só que ele se perdeu nessa história aí, se não colocar o pé no chão, vai ser difícil reerguer, nem nesse time, nem no Flamengo, nem noutros times que ele for, se não parar com essa onda de dividir o foco com coisas que não fazem sentido".