Cobresal-CHI x São Paulo: confira onde assistir ao jogo pela fase de grupos da Libertadores

Com seis pontos contabilizados na Fase de Grupos do torneio internacional, o São Paulo ocupa a segunda colocação. Com Zubeldía no comando técnico, o Tricolor ainda não sabe o que é perder. A equipe paulista vem de uma sequência de cinco jogos sem derrotas, com um empate e quatro triunfos, contando todas as competições.

Pela Copa Libertadores da América, o São Paulo perdeu a partida de estreia, contra o Talleres por 2 a 1, mas buscou reabilitação e venceu os últimos dois compromissos. No Morumbis, a equipe bateu o Cobresal por 2 a 0 e, na estreia de Zubeldía, contra o Barcelona-EQU, fora de casa, o Tricolor fez 2 a 0.