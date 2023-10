Campeonato Italiano divulga seleção da rodada com Giroud como goleiro

Ele precisou jogar por sete minutos no gol, após a expulsão do goleiro do Milan, Mike Maignan, aos 53 minutos do segundo tempo. O time já tinha feito suas cinco substituições.

Classificação e jogos Italiano

O centroavante foi acionado e conseguiu fazer uma defesa que evitou o empate do Genoa.

Aos 58 minutos, o goleiro do Genoa, Josep Martínez, também foi expulso após receber o segundo amarelo. A partida terminou com 15 minutos de acréscimo, aos 60 minutos.

Confira a defesa de Giroud: